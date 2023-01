Bajo Reserva

Guardia Nacional y soldados de Morena defienden a Sheinbaum

Nos cuentan que en la Cámara de Diputados se armó un amplio frente de defensa a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por parte de Morena, PT y PVEM. Legisladores federales del PRI, PAN, PRD y MC han pedido llamarla a comparecer por el choque de trenes en la Línea 3 del Metro, pero los guindas afirman que eso es competencia del Congreso capitalino. También recomendaron crear una comisión especial de investigación del caso, pero el coordinador morenista, Ignacio Mier, dijo que eso es caro y que es mejor usar el dinero para dar pensiones a adultos mayores. Para rematar, ayer morenistas y aliados hicieron vacío a la reunión de Junta Directiva de la Comisión de Movilidad, por lo que no se logró el quórum. Ahí se pretendía pedir a la Secretaría Técnica elaborar un estudio sobre la seguridad del Metro. Pero está claro que más allá de la seguridad de los usuarios, la prioridad del grupo mayoritario es cuidar a doña Claudia. Al parecer, nos dicen, hay 6 mil elementos de la Guardia Nacional y varias decenas de legisladores, que, como soldados de la 4T, salieron a la defensa de Sheinbaum.

Brincan gallos de Va por México para la CDMX

Nos platican que en los acuerdos que revivieron a la alianza Va por México para las elecciones de 2023 y 2024, ya surgieron dos nombres para la Ciudad de México, ambos panistas, porque ese partido llevará mano en 2024. Se trata del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, y el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero. El problema, nos adelantan, es que el PRD no se quedará con los brazos cruzados y ya se vislumbra fuego amigo. El líder nacional del sol azteca, Jesús Zambrano, con todo y sus mermadas fuerzas, ya dijo que darán la batalla interna para que los dejen contender y hasta aseguró que “sin el PRD en una alianza amplia en la Ciudad de México, no se ganaría”. ¿Será?

¿Podrá Leticia Ramírez contestar esto?

Nos dicen que, en la Secretaría de Educación Pública a su titular, Leticia Ramírez, le cayó como bomba que la UNAM le haya aventado la bolita para que resuelva la sanción aplicable por el plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Nos comentan que hay presiones para que la secretaria salve de alguna manera a la ministra, aunque eso le traiga una lluvia de críticas. El argumento principal que esgrimen ante la titular de la SEP es que la ministra no tuvo derecho de audiencia y no pudo acudir a defender su caso ante la UNAM. Pronto se verá si doña Leticia “puede responder esto” o le pasa como en su primera entrevista televisiva, que no supo qué contestar.

Que se le hizo tarde a Biden

Nos comentan que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, no regresó a su país desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles porque “se le hizo tarde”. Nos hacen ver que el “Air Force One” ya llevaba tiempo en el aeropuerto capitalino y era imposible que llegara tan rápido del AIFA tras la tardanza de don Joe, la cual, nos recuerdan, se debió a que el presidente mexicano tardó casi media hora en responder una pregunta en la conferencia de la Cumbre de América del Norte y que al parecer confundió con una de sus mañaneras. ¿Será que no le pasaron bien la información o que él tiene otros datos?