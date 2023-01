Bajo Reserva

Y a qué hora trabajarán las “corcholatas”

Nos platican que, en la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, ya se tiene todo listo para la realización de sus sesiones plenarias, a desarrollarse los últimos dos días de enero. En ellas, habrá cuatro invitados de honor, nada menos que las “corcholatas” presidenciales Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. A la plenaria pasada, solo asistieron tres de los cuatro, pero en esta ocasión, nos aseguran, se invitará sí o sí a Monreal, porque así lo pidió la dirigencia nacional que encabeza Mario Delgado. Nos hacen ver que si los aspirantes de Morena van a viajar a todos los estados de la República gobernados por Morena para atender la invitación que les harán las gobernadoras y gobernadores y estarán en plenarias y demás reuniones del partido, ¿a qué hora van a trabajar en sus responsabilidades de gobierno?

Del Toro a la Cámara de Diputados

Nos platican que este lunes, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el morenista Ignacio Mier, planteó invitar al cineasta Guillermo del Toro al recinto legislativo, con el fin de rendirle un homenaje al artista cuya obra más reciente es la cinta “Pinocho”. Y aunque la propuesta no se ha aprobado, nos cuentan que la invitación del líder guinda podría salir contraproducente para el partido que representa, pues recientemente del Toro mostró su desaprobación a la “sistemática destrucción del Cine Mexicano y sus instituciones durante este sexenio”. Ya veremos si don Guillermo acepta la invitación de los legisladores y si aprovecha el espacio para seguir denunciando el deficiente apoyo al séptimo arte que se está dando en nuestro país.

Morena, no más casos Mejía Berdeja

La carrera entre legisladores presidentes de Morena por la gubernatura de Puebla, arrancó con el aval del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien el pasado 13 de enero “placeó” en el Centro de Convenciones de Puebla, a los aspirantes de su partido, Ignacio Mier, quien preside la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y a Alejandro Armenta, presidente del Senado. La encuesta será el método para determinar quién obtendrá la nominación, y nos hacen ver que don Alejandro ya adelantó que respetará el resultado de la misma. Sin embargo, nos dicen que quizá Morena debería buscar un nuevo mecanismo, que evite que los candidatos perdedores descalifiquen el resultado de las encuestas, en especial, luego del caso de Ricardo Mejía Berdeja, quien no solo prometió respetar el resultado de la encuesta para designar al candidato a la gubernatura de Coahuila, sino que firmó una carta comprometiéndose a aceptarlo, pero que al no ser favorecido con los resultados, acabó por descalificar el proceso, renunciar a Morena, dejar su puesto de subsecretario en el gabinete presidencial y convertirse en el candidato del PT. Se espera, nos dicen, que la contienda sea dura entre Mier y Armenta, así que Morena tendrá que encontrar alguna alternativa para no tener una nueva ruptura como la de Mejía Berdeja.

Las denuncias del subsecretario

Y hablando del exsubsecretario Ricardo Mejía Berdeja, nos hacen ver que fueron muy graves las acusaciones públicas que realizó en contra del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a quien señaló como un “corrupto” y traidor a la democracia y dijo que se ha dedicado al “mercadeo” de candidaturas, así como a “colocar sus negocios, sus consultorías en los aspirantes”. Ahora, nos dicen, don Ricardo está obligado a presentar ante las autoridades denuncias y pruebas de sus dichos, pues este tipo de señalamientos no se pueden hacer a la ligera, ni dejar en el aire. ¿Tendrá Mejía todas las pruebas en las manos?