Bajo Reserva

Mier le desempareja el piso a Monreal

Tal parece que en la bancada de Morena en la Cámara de Diputados alguien sigue enojado con el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, pues, al menos en la forma, no se dan muestras de piso parejo. Nos hacen ver que la presencia de don Ricardo en la plenaria de los diputados no ha recibido el mismo trato que la del resto de los aspirantes presidenciales. Ayer, previo al inicio de las plenarias, el coordinador de la bancada, Ignacio Mier, compartió un video en el que destacó que acudirán Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pero de Monreal no dijo nada, ni lo mencionó siquiera. Nos cuentan que los tres primeros tendrán tribuna oficial y hasta será abierta a los medios, mientras que al senador le darán un espacio para que hable durante la comida.

Decreto de AMLO quita el sueño a grandes aerolíneas

El decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca cerrar el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México para las operaciones de transporte aéreo de carga, con la esperanza de que las lleven al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ha recibido un sinnúmero de críticas y llama la atención que varias aerolíneas han usado el espacio de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para expresar sus preocupaciones. Destaca el comentario del director general de Air France-KLM en México, Guillaume Marsoin, quien consideró que trasladar sus operaciones de carga a un nuevo aeropuerto pone en peligro su modelo de negocio en México e incluso compromete su viabilidad. Quienes también han expresado sus dudas son la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y el Grupo Avianca. ¿Todas estas preocupaciones llegarán a los oídos del mandatario y se tomarán en cuenta?

¿Quién ganará la guerra de taxistas vs Uber en Cancún?

Nos aseguran que usted puede apostar que en la guerra de taxistas contra conductores de aplicaciones que se ha desatado en Cancún, el único vencedor será el gobierno del estado, que encabeza la morenista Mara Lezama. Nos dicen que a los transportistas se les olvida que existe un mandato federal que autoriza la operación de las plataformas de transporte, como Uber, por lo que no se les permitirá que pongan en riesgo al destino turístico más importante de México. Ayer, tras una nueva riña entre taxistas y una conductora de Uber en la zona hotelera, el gobierno les advirtió que el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo irá por la cancelación de concesiones de quienes incurran en faltas y agresiones contra otros conductores, además de que quienes participen en los enfrentamientos serán presentados ante jueces cívicos y sus vehículos quedarán asegurados.

Santiago Nieto se la juega con Ebrard

Nos confirman que, como se lo adelantamos hace unas semanas, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, se unirá al equipo del canciller Marcelo Ebrard, quien busca la candidatura presidencial por Morena. Nos adelantan que don Santiago será una figura clave del grupo “Con Marcelo Sí” en el estado de Querétaro. Nos explican que una de las prioridades del equipo del canciller será dejar claro el mensaje de que Ebrard significa continuidad del proyecto obradorista, misma premisa en la que los simpatizantes de sus adversarios han basado sus propuestas, en el caso de Claudia Sheinbaum, con la frase “Para que siga el cambio”, y en el de Adán Augusto López, con la leyenda “Que siga López”.