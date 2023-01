Bajo Reserva

Preocupa el prestigio de la UNAM

La lentitud con que actuó el rector de la UNAM, Enrique Graue, en el asunto de la tesis plagiada, nos dicen, pudo deberse a la extrema ponderación que el conflicto merece, y que, nos aseguran, está generando división a su equipo, y cada día más en la comunidad universitaria. Dicha división ha provocado, según denuncian altos funcionarios universitarios, que quienes no defienden a ultranza las posiciones del rector sean objeto de ataques en medios de comunicación que son alimentados desde Ciudad Universitaria. Quienes hacen estos señalamientos, aseguran que, la suma entre el tiempo que pase sin que exista una resolución definitiva en el caso del plagio, y las persistentes descalificaciones de los críticos a la postura del rector, generará un desgaste del prestigio institucional, que a la máxima casa de estudios le ha costado más de veinte años reconstruir, desde la huelga de 1999.

Se complica designación de candidato de MC para el Edomex

La designación de un candidato de Movimiento Ciudadano (MC) para la elección del Estado de México se está complicando, nos dicen. Su virtual candidato a la gubernatura mexiquense, Juan Zepeda, nos señalan, no ha hecho precampaña, pues nos dicen, considera que no hay condiciones para tener una participación competitiva. Señalan que, al revisar las encuestas sobre la intención del voto de los mexiquenses, los resultados no son los esperados. Ayer, el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, comió con el legislador mexiquense para hablar sobre el tema, y pronto se sabrá cuál es la decisión de don Juan, y si existe posibilidad de que MC ayude a inclinar la balanza al unirse a alguna de las coaliciones que competirán por la gubernatura.

Presidente del Senado mete el freno de mano

Ayer, horas más tarde de haber calificado como vergonzoso el caso de la ministra Yasmín Esquivel, y llamarla a renunciar al cargo en caso de que haya mentido en su tesis de licenciatura, el presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, metió el freno de mano y se detuvo en seco. En un mensaje, el morenista poblano manifestó su respeto por la Suprema Corte de Justicia, e incluso se lavó las manos al decir que los reporteros fueron muy insistentes en el tema. ¿A quién le habrá aprendido el presidente del Senado eso de culpar a los medios por sus errores? Acaso el senador, además de pasar el mal trago de tener que desdecirse, también pretende insultar la inteligencia de las ministras y ministros de la Suprema Corte, con su explicación.

Reclama el título de “Corcholata”

Nos cuentan que quien anda muy molesto porque no le otorgaron el honroso título de “corcholata”, y, por lo tanto no lo incluyeron en la pasarela que se realizará en las plenarias de los partidos oficialistas (Morena, Partido Verde y PT) es el diputado federal Gerardo Fernández Noroña. Don Gerardo le envió una carta al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en la que le dice que comprende que los medios “conservadores” lo dejen fuera de las encuestas, pero que es injustificable que su “compañero y amigo dirigente” lo excluya de la competencia, luego de que hasta el mismo compañero presidente López Obrador lo ha considerado una de sus corcholatas. Así que le pidió que lo incluyan en las pasarelas de la próxima semana. Por lo mientras, el diputado seguirá con su campaña por el estado de Sonora los días 28 y 29 de enero, y ya el lunes sabremos si Mario Delgado y los partidos de la coalición oficialista le entregan el grado de “corcholata” o lo dejan en la categoría de compañero de lucha y miembro distinguido de la autollamada Cuarta Transformación.