Bajo Reserva

Hasta a los más leales a AMLO los vence el sueño

Nos comentan que muchas veces aguantar las conferencias de prensa matutinas del presidente López Obrador es una tarea muy cansada, puesto que esto implica levantarse muy temprano y, sobre todo, que pueden llegar a durar hasta más de tres horas. Las conferencias son duras hasta para los youtubers simpatizantes del presidente y de la autollamada Cuarta Transformación. Ayer una conocida youtuber no resistió seguir escuchando al presidente López Obrador y pese a estar en primera fila y frente al mandatario no pudo más y se le vio, de plano, durmiendo. Nos hacen ver que no es la primera vez que esto ocurre, pues a otra youtuber se le vio hace tiempo no solo durmiendo, sino roncando, por lo que tuvo que ir personal de Comunicación Social de Presidencia a despertarla, pues sus ronquidos eran muy fuertes. Hacer periodismo profesional, crítico e imparcial, sin duda, es una tarea extenuante, pero, al parecer la de algunos militantes en redes la es aún más.

Priistas se dan patadas por arriba de la mesa

Ayer le hablábamos de las diferencias entre el dirigente del PRI Alejandro Moreno y el coordinador parlamentario priista, Miguel Ángel Osorio, que amenazan con provocar una seria fractura en la bancada tricolor en el Senado, pero, al parecer, nos quedamos cortos. Ayer mismo, la llegada de Moreno a la reunión plenaria de los senadores priistas tomó por sorpresa a Osorio Chong, quien prefirió abandonar el recinto y dar por concluido el cónclave antes que compartir el espacio con el presidente de su partido. Mientras del lado del senador aseguran que estaba prevista la presencia de Alejandro Moreno hasta las 6 de la tarde después de la clausura de la sesión, en el bando del líder partidista afirman que la mayoría de los senadores invitaron al dirigente. Don Miguel Ángel fue seguido por la senadora Claudia Ruiz Massieu, quien también dejó la plenaria. Otros legisladores que han sido críticos de Moreno, como Beatriz Paredes, se quedaron a escuchar a su dirigente, a quien saludaron con civilidad. Nos hacen ver que mientras los morenistas conviven de manera civilizada en sus plenarias, y mantienen las patadas por debajo de la mesa, los priistas pelean en público.

Monreal dio amor a Corcholatas

Y a propósito de la buena conducta de los morenistas durante la pasarela de aspirantes a la candidatura presidencial, nos hacen ver que quien ya cumplió con la instrucción de la dirigencia de su partido es el senador Ricardo Monreal, quien logró que cada uno de los contendientes se sintiera acogido por toda la bancada al participar en la plenaria de los senadores morenistas. Nos hacen ver que el zacatecano, que ha venido pidiendo piso parejo y que haya un proyecto de reconciliación tanto en Morena, como en todos los sectores del país, empezó por su casa. Así, nos hacen ver, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard tuvieron tiempo ilimitado para ser escuchados por los legisladores, donde cada uno insistió en la unidad. Ahora, nos dicen, esperan que la máxima de la autollamada Cuarta Trasformación, que sostiene que amor con amor se paga, se cumpla, y que en las siguientes invitaciones de gobiernos e instituciones el suelo siga parejo para todos.

Cárdenas y la angosta “ancheta”

Luego de haber recibido la metralla en la mañanera, en la que se le otorgó el estatus de adversario, el tres veces excandidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas informó que no participará en Mexicolectivo por “consideraciones de carácter político”, tras ausentarse de la presentación este lunes. El ingeniero Cárdenas explicó que observó el desarrollo del documento del colectivo, pero que en ningún momento fue convocante ni ha participado en su formulación. El caso es que a muchos de los asistentes a la presentación de Mexicolectivo se les convocó, precisamente, diciendo que don Cuauhtémoc estaría en el acto y que formaba parte del colectivo. La honestidad moral y congruencia política del ingeniero atrajeron a muchos, que, ahora quién sabe si se mantendrán en el colectivo y que a más de uno hace pensar sobre la viabilidad y subsistencia del proyecto. En tanto, el Presidente dejó claro que él y Cárdenas ya no caben en la misma “ancheta”.