Ballena enmallada en Los Barriles ha sido liberada parcialmente

Astrid Frisch Jordán, integrante de Ecología Conservación de las Ballenas y coordinadora nacional de la Red de Asistencia de Ballenas Enmalladas (Raben), dio a conocer que de diciembre a la fecha se han atendido 2 mamíferos marinos atrapados en artes de pesca en el sur de la entidad.

En el último caso se emplearon 3 días de rescate y el animal fue liberado de manera parcial, debido a que la mayoría de su cuerpo estaba cubierto de chinchorros; es decir de infinidad de anzuelos.

Todos los miembros Raben están alerta a cualquier reporte, sin embargo, las condiciones climatológicas estos días han sido adversas para realizar las maniobras pertinentes, por lo que están en espera de reubicar a la ballena para terminar de liberarla.

Añadió que el primer reporte que se tuvo fue el pasado 18 de febrero. En la zona de Los Barriles se encontraba una ballena enmallada, al acudir al lugar no se encontró al mamífero, por lo que tuvieron que regresar a puerto, el segundo llamado recibido fue 2 días después, sin embargo, el animal fue detectado hasta el 22 de febrero, logrando liberarla de manera parcial, incluso se colocó una boya para poder identificarla y continuar con las labores de rescate al otro día, pero no pudieron reubicar al animal.

“El 6 de enero se liberó una ballena en Los Cabos por parte del grupo Raben, esta temporada siempre es así, todos estamos en alerta y con mucho trabajo y en espera de que vuelva a ver un reporte de esta ballena o de alguna otra, debido a que la temporada aún no termina, misma que inició en diciembre y termina en marzo”.

Indicó la entrevistada la importancia de que la gente reporte cuando vea una ballena enmallada para que grupo Raben pueda actuar y rescatar el animal, añadió que afortunadamente autoridades de Capitanía de Puerto en el municipio de Los Cabos están al pendiente de este tema, por lo que las personas pueden reportar por radio o en la página virtual de Raben, así mismo hizo una serie de recomendaciones.

“No se deben de acercar demasiado a las ballenas, porque las personas pueden estar en riesgo de enredarse o “enpropelarse” con todo lo que trae arrastrando la ballena, además de que no deben de cortar nada y por supuesto la regla número uno, es no meterse al agua con la ballena porque es sumamente peligroso y sí nos hacen el favor de esperar a que llegue el equipo Raben para no perder al animal, eso sería espectacular”.