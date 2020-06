Bancos ampliarán plazo para reestructura de créditos

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, adelantó este viernes dos acciones que se estarán llevando a cabo próximamente a favor de la población afectada por la emergencia sanitaria por el Covid-19.

El primero de ellos es que los bancos ampliarán el plazo de reestructura de créditos, y el segundo se reservó los detalles para no crear falsas expectativas, pero anunció que es “algo importante” que dejó entrever que sería relacionado con el tema de las pensiones.

Dijo que los propios bancos están de acuerdo, porque son sensibles a las necesidades de sus clientes y creen que es necesario que les demos un “poquito” más de espacio a las personas físicas y morales.

El funcionario aseguró que están trabajando a marchas forzadas para poder asegurarse que podrán aterrizar los 750 mil millones de pesos que puso a disposición el Banco de México.

Al hablar sobre México y la reactivación económica, en la reunión virtual, admitió que hay un problema en el tema de las pensiones porque se hizo una promesa de retiro digno con el sistema individual de ahorro pensionario, pero no será así.

En ese sentido, comentó que han estado trabajando de manera muy estrecha con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que ha estado construyendo una propuesta “extraordinariamente constructiva” para tratar de ir atendiendo uno de los problemas más serios que hay.

“Incluso, en esta temporada de Covid, hemos trabajado con mucha discreción porque el Covid es el problema principal de atención; hoy estamos muy cerca de hacer algún un anuncio, no me quiero adelantar porque una cosa tan importante si me adelanto y no funciona, sería terrible”, dijo.