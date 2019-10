Banderas negras en playas de Los Cabos, en playa Palmilla no han ocurrido incidentes, informan salvavidas

San José del Cabo.- Como en todas las playas de Los Cabos en la zona de Palmilla fue colocada la bandera color negro, la cual indica no meterse al agua, esto tras las precipitaciones que se dejaron sentir desde la madrugada de este Domingo.

En entrevista con el salvavidas Gonzalo Loera, informó que por el momento no han ocurrido incidentes, toda vez que desde muy temprano fue colocada la bandera negra y se les informó a los visitantes de la situación.

“Derivado de las lluvias el mar amaneció muy revuelto, por lo que se colocó la bandera negra para informar a la ciudadanía de que no puede entrar al agua ya que no es seguro, toda la mañana estuvimos sin gente ahorita ya empezó a llegar y hemos ya informado de las recomendaciones, por fortuna no ha ocurrido ningún incidente en el mar, la gente ha resultado, ya que todo es por su seguridad”.

Por lo pronto se mantendrá la bandera negra, hasta nuevo aviso dependiendo del pronóstico del clima.