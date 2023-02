Bárbara de Regil criticada en redes por cambiarle el nombre a Los Cabos

De nueva cuenta la actriz mexicana Bárbara de Regil ha sido objeto de críticas en redes sociales por haber confundido en una publicación de Instagram el nombre de “Cabo San Lucas” con “Los Cabos San Lucas Baja California“. Este error ha sido calificado por algunos usuarios como una falta de respeto hacia los habitantes de la zona, quienes se sienten molestos cuando se confunde el nombre de su destino turístico.

No hay peor cosa para los que vivimos aquí, que llamen al destino de esta manera: “Los Cabo San Lucas” “San Jose de Los Cabos” “Baja California” 😡😡😡😡 pic.twitter.com/FsQeFcl4j9 — Ares Pinto (@ares_pinto) February 22, 2023

La actriz es conocida por ser la protagonista de la novela “Cabo” de Televisa, la cual no tuvo los resultados esperados en cuanto a audiencia se refiere. Es importante recordar que cuando la telenovela se lanzó al aire fue muy criticada por los habitantes de Baja California Sur, en primer lugar por utilizar el nombre “Cabo” y no Los Cabos, pero esto se debió a que el nombre del destino turístico es marca registrada, por lo que no se puede utilizar con fines publicitarios, informó a CPS Noticias el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca).

Por otro lado, en varias ocasiones la novela utilizó locaciones de lugares como La Paz, haciéndolas pasar por Los Cabos, lo que de nueva cuenta causó la molestía de los televidentes cabeños, así mismo nombraron como Baja California al estado, omitiendo el Sur, lo que incluso provocó que la Secretaría de Turismo (Setue) solicitara la corrección del error. Esta serie de detalles provocó que los sudcalifornianos no recibieran bien la novela, misma que ya llegó a su fin.

Las críticas hacia Bárbara de Regil en redes sociales no se han detenido. Muchos usuarios han expresado su descontento con la actriz, señalando que su confusión muestra su falta de conocimiento y respeto hacia la cultura y la geografía de la región. Otros han ido más allá, tachando a la actriz con una serie de calificativos poco amigables.