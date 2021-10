Bárbara de Regil nuevamente da de que hablar durante show

Bárbara de Regil se volvió tendencia en Twitter tras su reciente aparición en el programa “La más draga”, uno de los shows más populares del momento, en el que la actriz fue invitada a participar como juez. Sin embargo, lejos de tener la aceptación del público, fue duramente criticada y rechazada por su comportamiento.

El primer problema surgió, cuando presentó su polémica proteína después de anunciar la eliminación de la semana. Así mismo aprovechó para ofrecérselo a una de las participantes.

“Las quiero felicitar a las dos, lo hicieron espectacular, lo hicieron increíble. Su talento, sus ganas, su corazón, esta vez yo tengo esta proteína y voy a sacarla edición orgullo y es eso, no sólo apoyarnos en junio. Es apoyarnos siempre, ahora más que nunca somos seres humanos y tenemos que estar de la mano. Sin juzgar ni nada, sólo con el corazón y con amor”, dijo antes de eliminar a Paper Cut.

El segundo fue cuando les ofreció $500 pesos de propina a dos de las concursantes, C-Pher e Iris XC, esto, por su buen talento.

“Yo quiero dar una propinita. Yo les quiero dar una propinita y como mi mamá me lo voy a sacar de la chichi. A ti, mi amor, tienes un talento inigualable”, dijo la actriz.

El tercero por eliminar a una de las contrincantes más fuertes de la temporada, Paper Cut.

Todo esto desencadenó que los fanáticos se quejaran de que el programa solo la había invitado a promocionar su proteína.

Por otra parte, la actriz no se quedó callada y respondió a las acusaciones, argumentando que la criticaban por ser aliada de la comunidad LGBT, además de que no tuvo injerencia alguna en la eliminación de Paper Cut, ya que fue decisión del resto de la producción y a ella le tocó dar la triste noticia.

Es muy chistoso que me atacan los que están en contra , por ser parte 🏳️‍🌈 y me atacan a los que apoyo por que apoyo 🤨 . Uno nunca queda bien con quienes aman el drama . La más draga me invito a 1 solo programa y quede encantada , salió paper y fue decisión de todos . RELAX gente

— Bárbara de Regil (@barbaraderegil) October 20, 2021