¡Otro fracaso! Barcelona quedó eliminado de la Europa League

Este jueves quedaron definidos los equipos calificados a los octavos de final de la Europa League. Clubes como el Barcelona, Ajax y PSV quedaron fuera del torneo, mientras que el Manchester United, Juventus, Roma y Sevilla, por mencionar algunos, continuarán en busca de la gloria.

Los reflectores de la ronda de play-off se centraban en Old Trafford, el Manchester United recibía al Barcelona tras quedar empatados en el partido de ida en la cancha del Camp Nou.

Para esta vuelta, ninguna de las escuadras quiso especular y desde los primeros minutos existieron jugadas de peligro para ambos bandos. Fue hasta el minuto 17 que Robert Lewandowski se encargó de abrir el marcador desde los once pasos, luego de que el árbitro sancionara un penal que para algunos fue muy riguroso.

Tras el gol, el poderío ofensivo de ambos equipos se mermó y con el 1-0 parcial se fueron al descanso poco tiempo después de que los culés desaprovecharon una oportunidad de ampliar la ventaja luego de un craso error de David de Gea en la salida.

En el complemento, el Manchester United salió con un nuevo rostro y gracias a un gol de vestidor anotado por Fred, emparejaron los cartones y abrían de nuevo la serie.

El partido se volvió bastante disputado e incluso impreciso, ni los blaugranas ni los red devils lograban controlar el cotejo, pero al 73’, Antony prendió un zurdazo desde dentro del área y mandó el balón a guardar en el arco de Marc-André ter Stegen.



Con la voltereta conseguida y los minutos transcurriendo, los locales se encargaron de batir los esfuerzos del Barcelona y con el pitazo final levantaron los brazos por eliminar a los dirigidos por Xavi Hernández.

Quienes también quedaron fuera de la Europa League fueron el Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez, además del PSV de Erick Gutérrez.

Los de Ámsterdam cayeron 3 goles a 1 contra el Unión Berlín, mientras que el equipo de Eindhoven sucumbió ante el Sevilla con un 3-2 global.

Edson Álvarez inició de titular con su equipo y se fue expulsado al minuto 97, mientras que Jorge Sánchez observó el encuentro desde la banca. Por otro lado, Erick Gutiérrez arrancó el juego en el 11 inicial y disputó poco más de 60 minutos.

Tras estos resultados y contemplando a los clubes que ya estaban dentro de la siguiente fase, los equipos calificados a los octavos de final de la Europa League son los siguientes: Arsenal, Real Betis, Fenerbahce, Ferencvaros, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad, Union Saint-Gilloise, Juventus, Bayer Leverkusen, Manchester United, Roma, Sevilla, Shakhtar, Sporting de Lisboa y Unión Berlín.

