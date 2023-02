Barcelona y Manchester United empatan en la Europa League

El telón de la Europa League también se abrió de nueva cuenta, y equipos como el Barcelona, Manchester United, Ajax, Juventus, Roma, PSV, entre otros, arrancaron la fase de “play-off” para conocer a los clubes que avanzarán a los octavos de final.

En el duelo de ida más atractivo de la fase, el Barcelona y el Manchester United arribaron al Camp Nou para afrontar un partido que prometía sacar chispas.

Los dirigidos por Xavi Hernández llegaban al encuentro con la intención de brindarle una alegría a su afición, luego de quedar fuera de la Champions League y tener que conformarse con el otro torneo de la UEFA.

Tras el silbatazo inicial, ambas escuadras intentaron perforar las redes rivales y con algún par de llegadas por bando, Marc-André ter Stegen y David de Gea cambiaron las capas por guantes y se pusieron el traje de superhéroes.

Para la segunda mitad y luego de verse obligados a sustituir a Pedri por lesión, el Barcelona aprovechó un balón parado y se fue al frente en el marcador con la anotación de Marcos Alonso.

Sin embargo, poco le duró el gusto a los culés, pues un par de minutos después, Marcus Rashford se encargó de hacer efectiva una descolgada de los red devils.

Con el marcador igualado, el Manchester United se fue al ataque inmediatamente y provocó un autogol por parte de Jules Koundé. Afortunadamente para los blaugranas, ellos también tuvieron capacidad de reacción y en una especie de “tiro-centro” Raphael selló la igualada final.

En dicha justa también hubo representación azteca a través de Edsón Álvarez y el Ajax, quienes empataron sin goles ante el Unión Berlín y dejaron todo para el partido de vuelta.

El “Machín” disputó todo el encuentro y fue de lo más sobresaliente en el terreno de juego. Por otra parte, Jorge Sánchez se encuentra recuperándose de una lesión y no fue contemplado para este encuentro.

En más enfrentamientos en la Europa League, el Mónaco logró un importante resultado tras vencer 3-2 y en calidad de visita al Bayer Leverkusen.

Así mismo, el Sevilla aplastó al PSV y con un 3-0 pone pie y medio en la siguiente instancia. En dicho duelo el mexicano Erick Gutiérrez no formó parte de la convocatoria de los de Holanda, pues se encuentra lesionado.

En el resto de encuentros, la Juventus y el Sporting de Lisboa definirán su futuro la próxima semana, tras empatar ante el Nantes y el FC Midtjylland respectivamente.

Por último, el Shakhtar Donetsk venció 2-1 al Rennes, y el Salzburgo derrotó por la mínima a la Roma.

