El baseball 5 busca un lugar entre los amantes de la pelota caliente

El béisbol como muchos otros deportes, es una actividad física que lleva muchos años en el gusto de la gente y que busca romper fronteras para su práctica en cualquier tipo de zona o superficie. Siendo el baseball o B5, una versión urbana de los juegos clásicos de béisbol y sóftbol. Es una disciplina rápida, joven y dinámica que sigue los mismos principios de sus disciplinas principales, se puede jugar en todas partes y solo requiere una pelota de goma.

Refugio Ojeda, presidenta de la Asociación de Softbol de Baja California Sur, platicó para CPS Noticias sobre la historia y características de este dinámico deporte que ya forma parte de las disciplinas que tendrán participación en los Juegos Nacionales CONADE.

Fue Ojeda quien dio la primicia de que el baseball 5 participará este año en los Juegos CONADE 2023, Además, comentó la diferencia entre el sóftbol y el baseball 5.

“Se juega con una pelota de goma, la cual es un poco más chica que la de tenis y de esponja; es una pelota muy liviana. No hay base en el softball, se juega con guantes, aquí no hay. Los jugadores son 4 mujeres o 4 hombres, hay un manager nada más y 3 ampayers (árbitro de baseball); uno está dentro del campo y los otros 2 están por fuera. Más o menos se juega en un tiempo de unos 20 a 25 minutos, no se lleva mucho tiempo”.