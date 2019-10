Basta de arrojar la basura a los arroyos que luego terminan en el mar: Ciudadanos

San José del Cabo.– Derivado del crecimiento de arroyos por las recientes lluvias ocurridas en esta demarcación municipal, principalmente en Cabo San Lucas, en los que se podía observar una enorme cantidad de basura arrastrada hacia el mar, los habitantes de San José del Cabo coincidieron en que se tiene que poner un alto al descuido de tirar la basura en zonas de arroyo, que posteriormente genera un gran impacto ambiental.

Graciela García Ramírez

“A mí me gustaría que pusieran unas cámaras y los multaran, eso estaría súper bien porque sólo así la gente va a hacer conciencia para que no tiren basura; eso a mí me gustaría que pasara, no nada más en los arroyos, sino en todos lados, para que cada quien cargue con su bolsa y deposite su basura y las personas que van y dejan su basura se les multe y yo creo que así van a entender.”