Busca BCS brillar en los Juegos Nacionales de Conade

El reto de ser los campeones sudcalifornianos en los actuales juegos estatales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) cada vez es más inevitable, ya que por decimoquinto año consecutivo se ha conseguido el campeonato estatal con el mayor número de preseas a nivel estatal.

“Al corte de la semana pasada tenemos repuntando a Los Cabos con 142 medallas, y este fin de semana se suman 2 medallas más de oro en básquetbol 3×3 y se suman las medallas de tiro con arco y tiro olímpico; con esta medición ya nos dieron el reconocimiento de máximos ganadores por municipio”.

El director del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos (Indem), también platicó sobre la reunión que se realizó en el municipio de La Paz con el director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (Insude) Gilberto Garciglia y los cinco directores del deporte en el estado, así como con las áreas técnicas y metodológicas, y el área de calidad, en la que se habló de llevar a cabo 2 fases estatales en este 2023.

“Confirmamos esos compromisos de poder seguir trabajando en conjunto para que podamos lograr las 50 medallas nacionales que es la meta que se ha planteado el Insude, para este caso y decir que para este noviembre y diciembre se estaría llevando a cabo otra justa deportiva con los equipos de combate y con los equipos de conjunto, son las dos áreas en las que vamos a trabajar”.

De esta forma, se habla sobre los compromisos y las disciplinas que aún faltan por entrar en competencia en los juegos estatales 2023, como lo son skateboarding, escalada en vertical, breacking, line hockey y escaramuzas, disciplinas que no cuentan con equipos rivales a nivel estatal.

Sin embargo, son medallas que no se han logrado contemplar para el municipio y se continúa buscando el reconocimiento para los deportistas cabeños que, por no contar con rivales, no han podido competir, pero que continúan preparándose para las siguientes etapas en los Macro regionales Conade 2023.