BCS busca atraer “nómadas digitales” a su mercado turístico

Como parte de atraer más turismo nacional e internacional al estado, Setue y Airbnb anunciaron una alianza para atraer el turismo denominado nómada digital, el cual comenzó a tener fuerza a nivel internacional por la gran derrama económica que generan

Durante la Cumbre de las Américas que se lleva a cabo en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, la plataforma Airbnb y el Gobierno de Baja California Sur anunciaron una alianza estratégica para fortalecer la reactivación del turismo en la entidad; donde se promueve al Estado como el hub más importante de América Latina para nómadas digitales.

Son profesionales que usan la tecnología para trabajar remotamente y no tienen limitaciones mientras se desplazan por diversas ciudades del mundo, según lo define el portal DNomad.club

Un reporte de relance de indica que el rango de edad es muy variado:

Los nómadas digitales buscan un lugar agradable para vivir, ya que su prioridad es disfrutar su trabajo mientras viajan. Las áreas en las que se enfocan, principalmente, son las siguientes:

Esta importante alianza busca atraer este principal mercado al estado, teniendo como principal atractivo sus bellezas naturales y la calidad en sus servicios.

De acuerdo con la plataforma digital de hospedaje este nicho de mercado representa el 20% del total de visitantes que se hospedan a través de Airbnb, esto quiere decir que de cada 5 noches, por lo menos 1 está relacionada a los nómadas digitales.

“Es un nicho de mercado que no existía, cerca del 20% de 1 a 5 noches que se reservan en la plataforma corresponde a estancias largas, que quiere decir que viajeros no solo están llegando a destinos solo para viajar, si no que viven un tiempo importante. Esta alianza lo que busca es atraer a las personas a partir de los grandes atractivos que tiene Baja California Sur. En un estado como California y Estados Unidos que es el principal aliado del turismo de Baja California Sur.”