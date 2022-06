BCS debuta sin medallas en el breaking de los Nacionales CONADE

En esta edición 2022 de los Nacionales CONADE, se han escrito múltiples historias que quedarán para el recuerdo, en las memorias de los atletas, delegados, entrenadores y público en general; el deporte sudcaliforniano está siendo relevante en diferentes disciplinas pero desafortunadamente, su debut en el breaking fue agridulce debido a que no se obtuvo nada, pero no todo está perdido.

El Centro de Convenciones de La Paz fue el sitio que abrió sus puertas a 26 estados de todo el país y a más de 200 bailarines para que dieran cátedra de sus mejores pasos en la primera edición del breaking, luego de que fuera contemplado como deporte olímpico; cabe mencionar que fue un espectáculo total.

Quienes lograron medallas de oro fueron:

Kevin Alexander Hernández Rodríguez- Categoría junior varonil (Nuevo León)

Sabina Morales- Categoría junior femenil (Jalisco)

Luis Gerardo Deolarte Ortiz -Categoria juvenil varonil (Puebla)

Monse Zavala Cahue- Categoria juvenil femenil (Michoacan)

María Fernanda O´Henry Ramírez y Paulo Aranda Espinoza- Modalidad mixta categoría junior (Jalisco)

A pesar de haber tenido la ventaja de encontrarse en casa, Baja California Sur no pudo hacer valer la localía y nuestros representantes no alcanzaron a hacer mucho ante el tremendo desparpajo de los demás contingentes que llevan mucho tiempo ejerciendo este deporte; pero esto no se acaba aquí, el equipo de la media península aprenderá de esta caída y volverá mejor que nunca.

Como conclusión, todo lo visto fue algo muy interesante y nuevo por la forma en que los jóvenes se enfrentaban entre sí; hubo intercambio de palabras, miradas y gestos para intimidar o poner nervioso al rival como estrategia y ¡vaya que el público presente lo disfruto junto con los impresionantes movimientos que cada uno ejecutó!, desde air flares, hasta unos scorpions, hubo de todo en esta fiesta del deporte urbano.