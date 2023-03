En BCS el crimen se está expandiendo: PAN

En rueda de prensa, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, afirmó que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ha disparado la violencia relacionada con el crimen organizado. Sostuvo que Baja California Sur no es la excepción.

“En Baja California Sur el crimen se está expandiendo y al rato, ojalá no, ojalá me equivoque, que no empiecen los secuestros, que no empiecen las ejecuciones, pero hoy lo que ya se ve, lo que ya se escucha, lo que está ocurriendo es el cobro de derecho de piso”, denunció.