En BCS falta perspectiva de género y garantías a los derechos de las mujeres: CEDH

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Baja California Sur, Elías Camargo Cárdenas, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que actúen desde una perspectiva de género y con respeto a las mujeres, dejando de revictimizarlas y atender los casos de violencia con seriedad y prontitud.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Elías Camargo, hizo hincapié en que las instituciones deben promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

En este sentido, agregó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) es la instancia que más debe trabajar en su actuar legal y mejorar el trato a las denunciantes.

Aunque el 50 por ciento de las personas que se acercan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos son mujeres, Elías Camargo explicó que son muchos más los actos de violencia y transgresión que se cometen en contra del sexo femenino.

“Hay una cifra negra que no conocemos, ni las instituciones y casi estoy seguro que ni la sociedad civil organizada tiene los datos de la cifra negra, ósea todos los hechos de violencia que no se denuncian, que no existen demandas ni ninguna queja ante una institución. Entonces estamos ante un problema del que solamente conocemos una parte y no hemos logrado ver la magnitud del problema de violencia que viven las niñas, mujeres y adolescentes”.