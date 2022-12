BCS gastó 28.7 mdp en boletos de avión durante el 2022

La titular de la Secretaría de Finanzas y Administración de Baja California Sur, Bertha Montaño Cota, dio a conocer por qué durante este año se han gastado 28.7 millones de pesos en pasajes aéreos. Sostuvo que la mayor parte de ese recurso fue utilizado para apoyar al deporte.

La funcionaria mencionó que los boletos de avión también sirvieron para la capacitación policiaca y para la atención de víctimas.

Por su parte, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, declaró que la ciudadanía debe tener claridad del dinero que ejerce la administración estatal. Asimismo, hizo referencia a lo ocurrido con Viajes Perla, la agencia que vendía boletos al Gobierno en la administración de Carlos Mendoza Davis y que pertenecía a la esposa del entonces titular de la Secretaría de Finanzas y Administración.

“No tenemos por qué ocultar nada. Ningún área debe de estar gastando. Ya se acabó eso. No tenemos agencia de viajes ninguno de los que está aquí. Nosotros no manejamos esa línea, somos diferentes, con todo respeto, pero no estamos haciendo negocios. Yo espero que Bertha no tenga una agencia de viajes. Imagínense”, remató.