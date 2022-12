BCS registra importante retraso en leyes y su correcta aplicación: CCC

Continúan la polémica por el retraso en la aprobación de la nueva la Ley General de Movilidad de Baja California Sur, el Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, comentó que este tema es añejo y con el paso del tiempo se ha rezagado.

El presidente ejecutivo de la cámara empresarial, Julio Castillo Gómez, recalcó que el estado y principalmente el municipio de Los Cabos no solo esta retrasado en temas de leyes; la movilidad abarca temas de infraestructura y educación.

Empresarios reconocieron la importancia del trabajo legislativo que se está realizando en torno a Ley de Movilidad; señalando que el reto de la ley es que esta se cumpla en su totalidad,y no quede en el olvido como la mayoría de la leyes que se promueven en el país.

“Esta rezagado conforme los tiempos que se marcaron, los cuales se tenían que adecuar con las leyes locales que generarán los Congresos. Estamos retrasados en esa materia, no solamente en la ley, si no en la vida diaria. La movilidad en Baja California Sur y en Los Cabos estamos muy lejos de alcanzarla; como deberíamos de tener. Lo importante de la ley es que se de, sobre todo que se comience a cumplir, el problema de México no son sus leyes, si no el cumplimiento de éstas”.