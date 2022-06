BCS no está preparada para sismos; la infraestructura es vulnerable

Juan Carbajal Figueroa, comandante del cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, crítico que la media península, desafortunadamente no está preparada para enfrentar un sismo de gran escala, a pesar de la vulnerabilidad geográfica en la que se encuentra, cuando debería trabajarse en temas preventivos en todo sentido, desde cómo reaccionar y responder al hecho, así como cuidar lo relacionado a las edificaciones, debilidades que no están siendo atendidas como debieran de ser.

Explicó que la península es una zona vulnerable a los sismos, debido a que se encuentra sobre fallas de placas tectónicas, hecho que se registra de manera recurrente y en su mayoría imperceptibles para el humano, pero sí para el Sistema Sismológico Nacional, fenómenos que a la larga afectan la infraestructura de la península.

“Lo lamentable aquí, es que no aceptamos que tenemos esa vulnerabilidad y riesgo, así como hemos aceptado el riesgo de los huracanes también debe ser con los temblores; creo que no nos ha caído el 20 en este asunto, obviamente porque no hemos sufrido las consecuencias, pero el riesgo existe”.

Recalcó que autoridades y sociedad en general debe comprender que el riesgo existe y trabajar sobre la vulnerabilidad, dijo que no hay una cultura para educar a la gente sobre qué hacer y qué no hacer en caso de sismo, no la hay.

“No se está construyendo en referencia al riesgo que se tiene, medianamente se construye para soportar los vientos de un huracán, pero no se está considerando el tema de los sismos y eso está generando mayor riesgo y mayor vulnerabilidad “.

Concluyó diciendo que sociedad organizada debería tomar en consideración no sólo el riesgo de los huracanes sino también el de sismos; es de suma importancia promover la cultura de la autoprotección en todos los sentidos, misma que debe llevarse a la gente.

“Autoridades deben empezar con esa medida preventiva y crear políticas públicas enfocadas en este tema”.