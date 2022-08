BCS no está preparado para sismos de gran magnitud

Benjamín García Meza, subsecretario de Protección Civil en Baja California Sur menciona que se ha presentado bastante actividad sísmica en el estado, en su mayoría en el poblado de Santa Rosalía, reportándose entre los 3 a 4 de magnitud, los cuales no son muy perceptibles ante la población, no obstante, menciona que la población no está preparada en el caso de que se presentase un temblor de mayor magnitud.

El Subsecretario de Protección Civil agrega que a partir de una actividad sísmica mayor a 5, es perceptible para la población, por lo que es de suma importancia preparar a la población para que tenga el conocimiento de qué hacer en caso de un temblor, por lo que nos mencionó lo siguiente:

“En ese tema Baja California Sur, lo que son sus ciudades no están preparadas con respecto al tema de sismos, entonces nosotros estamos haciendo cursos a nivel equipo, para que esté preparada cuando menos el sistema de emergencias. Posteriormente a las personas les estamos haciendo recordatorios, hablan de tsunamis, pero las personas no creen en la posibilidad de ellos, pero siempre se debe de estar previsto para todo, sobre todo por el Pacifico. Ha estado muy activa los movimientos sísmicos, desde Santa Rosalía hasta Los Cabos”

Los últimos temblores que se han registrado fueron el pasado domingo 21 de agosto en curso, los tres en el Golfo de California y en la misma zona, el primero de ellos a las 5:44 horas con una magnitud de 3.4, a 67 kilómetros al noreste de Santa Rosalía; el segundo a las 14:11 horas, de magnitud 3.9, localizado a 74 kilómetros al noreste de Santa Rosalía; y por último, nueve minutos después en la misma zona pero este de 3.6, ninguno fue perceptible, ni se registraron afectaciones, pero se recomienda a la población estar atentos a la información que generan las autoridades locales.

Asimismo, García Meza invita a la población a involucrarse en el simulacro nacional de Protección Civil, el cual se va a llevar a cabo el próximo 19 de septiembre del año en curso, en donde se espera que la población participe, tome conciencia y se informe con las medidas a tomar en caso de un temblor.