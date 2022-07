Jóvenes participarán con la Orquesta Sinfónica Infantil de México

Este verano tres jóvenes sudcalifornianos tendrán la oportunidad de trabajar con la Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM) en un campamento intensivo de estudio; del 20 de julio al 8 de agosto, Carolina Romero, Danna Flores y Esaul Castillo representarán a la media península en la Ciudad de México y en otras localidades donde realizarán presentaciones artísticas.

“Es algo que todo músico desea, es una oportunidad que te abre muchas puertas y que abre un sinfín de mundo, y me siento muy feliz, muy grato de haber contado con esta oportunidad y agradecido con todas las personas que forman parte de esto por ayudarme cada día a seguir creciendo”, manifestó Esaul Castillo quien lleva años tocando el violonchelo.

En las primeras dos semanas recibirán ocho horas diarias de clases con maestros de los instrumentos y grandes concertistas, además de actividades de convivencia entre los participantes. Durante la última semana recorrerán algunas ciudades del país para presentarse como parte de la orquesta nacional y cerrar con un concierto en el recinto cultural de Bellas Artes.

Ambas chicas tocan el violín y fue Danna quien manifestó su pasión por el instrumento de cuerdas:

“Elegí completamente la música, le dije a mi mamá, música, música y música porque la verdad se me hizo muy interesante el instrumento, se me hace que tiene demasiadas voces con demasiados colores en los cuales realmente la manera de desarrollarlo es infinita, no creo que en algún momento podamos llegar a decir que esto es el límite, sino que con el tiempo siempre se va dando una nueva manera de tocarlo”, expresó.