BCS reanudará actividades hasta que la pandemia lo permita, no antes: Gobernador

La Paz.- Luego del anuncio del Gobierno federal del Plan de la Nueva Normalidad, el Gobierno de BCS advirtió que en la entidad no será posible reabrir las actividades económicas el 1 de junio del 2020.

Mediante sus redes sociales el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis señaló que los sudcalifornianos volverán a la normalidad de manera a paulatina hasta que el descenso en el nivel de contagios lo permita y se den los protocolos sanitarios para hacerlo con seguridad.

Indicó que la construcción y la minería, actividades esenciales según lo anunció el gobierno de México, podrán reabrir el 1o de junio en BCS, si lo permite el avance de la pandemia, no antes.

“De ser así, tendremos protocolos sanitarios perfectamente establecidos”.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó que en tres fases procederá a la reapertura de sus actividades; la primera arranca el 18 de mayo con los municipios libres de contagio en todo el país, llamados para este plan como “municipios de la esperanza”

Serán en total 269 municipios en 15 estados los que pueden iniciar la primera etapa, ningún municipio de Baja California Sur fue considerado en esta etapa, ni siquiera Loreto que tiene 0 casos de coronavirus.Al respecto Mendoza Davis señaló que el semáforo de la Secretaría de Salud marca rojo para la entidad y así no se podrá abrir actividades adicionales el 1 de junio.

“La fecha de reapertura depende de todos”. Lo lograremos juntos, con responsabilidad, solidaridad y riesgos acotados”, indicó.