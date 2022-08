BCS 8 años sin cambios en la Reforma Electoral

Continuando con la gira de difusión con respecto a la convocatoria rumbo a la Reforma Electoral, la diputada y presidenta de la Comisión Especial Lorena Marbella González Díaz, sostuvo una plática con representantes de la iniciativa privada que integran el Consejo Coordinador de Los Cabos.

Así mismo Marbella González declaró ante medios de comunicación que la suma de esfuerzos en todos los sectores es de vital importancia para poder socializar la reforma que tiene como objetivo involucrar a la población en las decisiones de Baja California Sur.

Cabe resaltar que la Comisión Especial ha sostenido reuniones de acercamiento con las instituciones para conjuntamente, en su momento trabajar totalmente coordinados en la elaboración de la reforma electoral para la entidad. Dicha reforma es considerada la columna vertebral para la política del Estado, ya que gracias a ella, se puede elegir a diputados, presidentes municipales, legisladores, regidores y senadores. Desde el 2014 no se ha ejercido ninguna reforma para la ley electoral.

En este sentido Lorena Marbella expresó que esta reforma está enfocada solamente en Baja California Sur, y si bien existen muchas propuestas con respecto a otros factores, por ahora, se deben de enfocar principalmente a la media península

Por su parte Julio Castillo, presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos expresó que como ciudadanos, aceptaron la idea de escuchar dicha convocatoria de participación, haciendo hincapié en que, los procesos electorales son como una cocina, donde solamente el chef puede entrar y el comensal no sabe lo que se está cocinando dentro de ella, así mismo realizó una invitación a que la ciudadanía se sume y exprese sus ideas para de esta manera, encontrar un cambio en la política de Baja California Sur.

“Yo aprovecharía a través de los medios para que hagan eco de esto, manden sus ideas, no son ni buenas, ni malas, son sus ideas, aquí no existen buenas ni malas, solo son ideas y cada idea es buena desde el momento en que se envían, las ideas no pesan, si no se transforman en acciones, las acciones son lo que rige una sociedad y el peso de los que están detrás de esas acciones”.

“Ahorita la invitación es a mandar ideas y a ver que esas ideas se transformen en acciones y hagan un equilibrio en materia electoral, porque hay muchos puntos que no se adecuan para Baja California Sur, parece que desde el centro nos están dictando a nosotros como tienen que ser las elecciones y como tienen que ser las normas que rigen a Baja California Sur y discúlpenme, pero Baja California Sur al igual que otras entidades, tiene características muy particulares y muy especiales”.