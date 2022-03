BCS requiere una nueva ley de atención a víctimas

Al vivir en carne propia la desaparición de un ser querido y enfrentar el proceso legal de búsqueda, Melchor Soto Torres, manifestó que la ley de víctimas de Baja California Sur no ha sido actualizada desde el 2014, motivo por el cual las víctimas de algún delito, así como sus familiares, no son atendidos de manera adecuada.

“No tenemos una ley de víctimas actualizada, la ley que existe es del 2014 y se hizo con todas las ventajas para que no hubiera sanciones a los funcionarios que no acataran la ley. Además no contempla una comisión ejecutiva de atención a víctimas, lo único que hay es una dirección de atención a víctimas del delito en la Procuraduría, pero lo que siempre he dicho es que esa dirección atiende únicamente a los intereses de la procuraduría”, declaró.