BCS está rezagado en derechos para la diversidad sexual: Luis Armando Díaz

Fue la semana pasada cuando en el H. Congreso del Estado se dio la primera lectura de la iniciativa que busca realizar diversas reformas al Código Civil del estado de Baja California Sur con el objetivo de reconocer la capacidad jurídica y legal para que parejas del mismo sexo puedan adoptar.

El diputado Luis Armando Díaz, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), presentó la iniciativa señalando que negar el derecho de adoptar a un niño, niña o adolescente por el solo hecho de la orientación sexual de las personas es una conducta discriminatoria para ambas partes.

“Un servidor, Luis Armando Díaz, siempre ha sido férreo defensor de los derechos humanos, en el artículo primero de la constitución de nuestro país señala que para la ley todos somos iguales, entonces si todos somos iguales, todos debemos tener los mismos derechos, los derechos de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia y el derecho que pueden tener las personas independientemente su preferencia sexual también en ser adoptantes en todo caso de un o una menor, adolescente que requiere tener una familia, que pueda representar no solamente su futuro, sino también que tengan un hogar, afecto, cariño y amor, que sean felices inclusive”, expresó el diputado del distrito VII en San José del Cabo.

Asimismo, el diputado del PT señala que aún existen vacíos legales en el Código Civil que no permiten que haya una adopción plena, además, expresó que conoció casos de niños y niñas que estuvieron desde bebés en una casa cuna y que cumplieron su mayoría de edad, lo que quiere decir que no se ha estado trabajando del marco jurídico que permita que esos niños no vivan en la soledad o en el cuidado de personas ajenas en la etapa más importante de su vida.

En agosto del 2010, Ciudad de México fue la primera entidad del país en permitir la adopción homoparental, de ahí siguieron los estados de Colima, Coahuila, Campeche, Chihuahua, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Chiapas, Yucatán, Guanajuato y Baja California.

“Estoy completamente convencido de que esto tiene que darse, estamos en pleno siglo XXI, tenemos que actualizarnos, somos un estado que nos hemos rezagado en ese sentido, ya Guanajuato, Coahuila, Yucatán, otros estados han estado avanzando en estos temas que tienen que ver en el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual o de la comunidad LGBTIQ+, yo creo que este es el momento”

Concluyó el diputado del distrito VII en San José del Cabo que, vienen más temas que abordarán en el H. Congreso del Estado, como darle seguimiento al tema de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, así como una iniciativa para evitar los crímenes de odio para la comunidad LGBTIQ+, buscando establecer reformas al Código Penal de Baja California Sur.