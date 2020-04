BCS sería de los primeros estados en México en pasar a etapa epidemiológica por coronavirus

Por ello, reiteró la importancia de que la población debe atender la recomendación de quedarse en casa y seguir las medidas para evitar el contagio

La Paz.- El secretario de Salud en la entidad Víctor George Flores reveló que actualmente Baja California Sur está en la etapa de dispersión del coronavirus, es decir, se están dando brotes, igual que en el centro del país, sin embargo la entidad podría ser el primer estado en pasar a la fase epidémica donde se incrementarían los casos de manera exponencial.

Por ello, reiteró la importancia de que la población debe atender la recomendación de quedarse en casa y seguir las medidas para evitar el contagio.Expuso que de acuerdo a las estadísticas están proyectando 900 casos de personas infectadas en los 5 municipios.

“No es el momento de visitar a los familiares en otro municipio, es momento de resguardarse, no lleven el virus a otros municipios, así es como llegó a México, transportándolo. El virus no llegó por el aire, es la gente, es un llamado a la ciudadanía que si quieren a sus familiares o si quieren a su gente no los visiten en este momento”, dijo.

Expuso que de los casos que registra la entidad entre dos o tres de los contagios se diopor algún familiar.