BCS sin reportar registro de muertes de policías durante 2020: INEGI

Baja California Sur es el único estado en el país que no tuvo registro de fallecimiento alguno de sus servidores públicos en funciones de seguridad durante el 2020, de acuerdo al Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021 del INEGI, actualización al 19 de octubre de este 2021.

Mientras que a nivel nacional el personal fallecido adscrito a las instituciones de Seguridad Pública Estatal fue de 1, 449, destaca la Ciudad de México al concentrar la mayor cifra de dicho personal con 590. De acuerdo con la causa de fallecimiento, 82.4 por ciento se reportó por causas naturales, el 7.1 por ciento por homicidio doloso; el 0.4 por ciento por homicidio culposo; el 5.1 por ciento por accidentes, el 0.4 por ciento por suicidios y el 1.5 por ciento por causas externas.

Por su parte, el personal fallecido por covid-19 durante el 2020 fue de 782, 727 hombres (93%) y 55 mujeres (7.0%), Ciudad de México concentró la mayor cantidad con 395.

En el caso de fallecidos por covid-19, cabe hacer mención que los estados Baja California Sur y Veracruz reportaron no haber tenido registro del fallecimiento de algún servidor público, que no les aplica el tipo de organización policial, o bien, no contaron con datos o elementos para responder.

Durante 2020, a nivel nacional el presupuesto ejercido por las instituciones encargadas de la función de seguridad pública estatal fue de 96 571 357 632 pesos. Esta cantidad representó un aumento de 13.9%, comparado con la cifra reportada en 2019. En este rubro, Baja California Sur aplicó presupuesto de 668 millones de pesos, de acuerdo a esta Encuesta.

En el mismo periodo, la cantidad de cámaras de vigilancia en funcionamiento en la vía pública fue de 124 204. Destacan Ciudad de México con 63 mil cámaras; estado de México con 19 mil; Jalisco con 5, 900 e Hidalgo con 5 mil 036 al concentrar la mayor cantidad de las mismas. En el caso de Baja California Sur reporta 194 cámaras de video vigilancia.

En el mismo periodo, la tasa nacional de personal destinado a funciones de seguridad pública por cada 1 000 habitantes fue de 0.9. Tanto en 2019 como en 2020, la Policía preventiva fue el tipo de organización policial que agrupó la mayor cantidad de personal (113 374 y 110 500, respectivamente). En BCS hay una tasa de 0.6 policías por cada mil habitantes.

Con relación al personal adscrito a las corporaciones policiales de las instituciones encargadas de la función de seguridad pública estatal, al cierre de 2020, Prevención fue la función de seguridad que concentró la mayor parte con 67 292 elementos, seguido de proximidad social, 25, 73, reacción 14, 709; investigación 3, 191. Baja California Sur reportó 37 elementos destinados a la prevención, 141 a reacción y 5 a investigación.

En Certificado Único Policial (CUP) que se refiere al documento que acredita a los policías y oficiales de guarda y custodia del sistema penitenciario aptos para ingresar o permanecer en las instituciones de seguridad pública y que cuentan con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo, Baja California Sur reportó el cien por ciento de los agentes con esta acreditación.