No todo es el sureste del país, BCS también necesita obra pública: PAN

Marco Almendáriz Puppo, diputado federal de Baja California Sur por el Partido Acción Nacional, dijo que buscará los mecanismos para que la Administración Portuaria Integral de la entidad sea la parte operativa de la Marina de Cabo San Lucas y la Armada de México sólo sea la parte vigilante.

Baja California Sur genera demasiado dinero a la Federación como el caso de operatividad del recinto portuaria en CSL, recurso que debería quedarse en el Estado, por lo que como representante de las Comisiones de Pesca y de Turismo buscará los mecanismos para lograrlo desde luego con el apoyo de los demás legisladores.

“Baja California Sur también es México, por lo que nos pueden ayudar haciendo los canales de comunicación, ya que diputados de Morena son mayoría, que se pongan en los zapatos de los sudcalifornianos, no todo es el sureste del país, BCS también necesita generar más obra pública, tú sabes perfectamente y no me van a dejar mentir que no ha existido la obra pública desde 2018”.

La administración de la Marina de CSL debe quedar en manos del API del Estado, así que Marcos Puppo será un legislador sin tintes políticos, ya que la prioridad de un servidor público es atender las necesidades de la comunidad para que le vaya bien a Baja California Sur.

Almendariz Puppo dijo que la entidad no puede quedarse atrás, ya que es un punto medular para el turismo náutico ante la llegada recurrente de grandes cruceros. Es de suma importancia inyectarle a la Marina de CSL los recursos suficientes, por eso la insistencia de que los recursos se queden en la entidad y de este modo invertirlo en infraestructura portuaria que tanta falta hace.