BCS tiene potencial desaprovechado en materia turística

Fabrisio Múgica Zamorano, prestador de servicios turísticos en la entidad y geólogo marino, dijo que hace falta mayor promoción turística a la entidad para poder apuntalar las comunidades con potencial turístico, ir más allá de Los Cabos, La Paz y Loreto, debido a que hay otros sitios que pueden ser aprovechados, así que autoridades deben buscar los esquemas para incluirlos y potencializarlos, beneficios no sólo para el turista sino para las comunidades sudcalifornianas.

Destacó que muchas de las personas que viajan a la entidad lo hacen por que reciben la recomendación de boca en boca, esto debido a que el ritmo de promoción que se tenía, no solo en la entidad sino en todo México se ha detenido y está fuera de línea, por lo que es necesario buscar las oportunidades y sitios donde se pueda llevar el desarrollo turístico, hay muchos lugares en Baja California Sur que no están siendo explotadas.

Aseveró que se requiere de una promoción constante en el estado, además de que las puertos turísticos están muy diferentes a como estaban antes, es decir, las ciudades presentan deficiencias en infraestructura, suciedad, deterioro en las calles y no se ve para cuándo serán rehabilitadas, es necesario poner atención al tema para recibir a los turistas como se merecen y no en condiciones deplorables.

“Se debe seguir empujando la promoción turística y detectar los lugares de oportunidad para promoverlos, empezando a quitar ese descuido de las zonas turísticas, levantar la basura que se acumulan en todas partes, además de que no hay servicios como antes, la suciedad en las calles no se daba antes, así como la falta de servicios en algunos hoteles porque no hay agua, creo que no podemos permitir eso pase”.