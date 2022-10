BCS tierra de oportunidades en constante crecimiento

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2010 Baja California Sur era el estado con menor población. Tras el censo poblacional 2020, el estado subió un lugar, dejando a Colima en el lugar 32. En esta ocasión se contabilizaron en la península baja, 798 mil 447 personas.

Entre el año 2015 y 2020, del estado sudcaliforniano salieron 26 mil 996 personas, contra 72 mil 475 personas que llegaron a vivir. El incremento poblacional que se tiene del estado desde finales del siglo XIX a la fecha siempre ha sido al alza, según datos de la dependencia. El registro que muestra el Inegi es de la siguiente manera: de cada 100 personas que llegaron al estado, Guerrero (27%), Sinaloa (10%), Estado de México (7%), Veracruz (7%) Ciudad de México (6%). El resto se divide entre los demás estados de la República y personas extranjeras.

Del total de personas registradas en el estado, 351 mil 111 viven en Los Cabos, siendo éste el municipio más poblado, el cual crece constantemente debido a la inmigración de personas en busca de mejores opciones de trabajo, detonadas por el dinamismo en materia de turismo, según el documento, “Los Cabos, Información Estratégica Edición 2020”. El municipio destaca a nivel nacional por sus altas tasas de crecimiento anual al presentar el 3.2% en comparación con el estatal, el cual se estima en 2.3%, añade el documento.

Salimos a la calle a preguntar a la gente diferentes situaciones del por qué migraron a este estado de la República. Quien dijo llamarse Alberto Álvarez y ser originario de Tenancingo, Estado de México, comentó…

¿Usted encuentra trabajo en esta tierra? Preguntamos a Raymundo Espinosa, originario de la Ciudad de México…

A Hans, quien dijo ser originario de San José del Cabo, preguntamos si existe oferta de trabajo para la juventud oriunda del municipio…

A quien dijo ser originaria de Chiapas le preguntamos cómo y porqué vive en San José del Cabo…

“Híjole. Vine de vacaciones y me quedé a radicar acá. Ya llevo como quince años viviendo en este hermoso lugar. Trabajo en gastronomía, en el sector turístico, y estoy feliz. Hago mi sueño, hago lo que me enamora, lo que me encanta, hago lo que me gusta y lo comparto con mi familia, venimos creciendo y convivimos con gente que viene de otros estados de la República y de aquí mismo”.