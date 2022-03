Selección de béisbol de BCS obtiene cuarto lugar del sub 15

Fueron 8 juegos en total la marca que consiguió el cuadro sudcaliforniano en el Campeonato Nacional de Béisbol Sub-15, con un récord de 5 victorias y 3 derrotas.

Travesía que implicó juegos exhaustivos para los jóvenes que sin duda regalaron momentos para recordar y celebrar por vencer selecciones muy poderosas que en el papel lucían superiores a la de nuestros representantes, pero el orgullo y esfuerzo venció todo eso. La hazaña que pudo quedar con una medalla de bronce, terminó en un cuarto lugar.

El viaje comenzó con el pie derecho venciendo a San Luis Potosí, para la segunda jornada se probó la primera derrota ante Tabasco por Walkoff para después conseguir una victoria mas contra Tamaulipas en un marcador de 10-7, para la cuarta fecha, Baja California Sur remonto el juego contra los anfitriones de Sonora con la pizarra de 4-3 que se consiguió hasta la penúltima entrada con un hit sencillo. Las acciones en la primera ronda concluyeron ahí, pero por la cantidad de juegos ganados, le permitió a los nuestros avanzar a la siguiente fase.

Pasando a la segunda ronda, se vino el juego mas cómodo para el conjunto de nuestro estado el cual le ganó 6-1 a Nayarit, procediendo al juego siguiente, las cosas no resultaron tan bien al consumar la segunda derrota ante Sinaloa con un asfixiante 6-5, disputa que desde la primera entada, los sinaloenses alcanzaron 3 carreras, conforme iban avanzando las acciones, el panorama se volvía mas oscuro pero no fue hasta la quinta entrada con un rally de 4 carreras que Baja California Sur se acercó en el marcador inclusive llegando a una mas pero todo quedó en un esfuerzo impresionante. Pasando ya al juego final de la segunda ronda, los jóvenes se enfrentaban para muchos a la selección a ganar el campeonato, nada mas y nada menos que Chihuahua, la cual venía consigo en ser los únicos invictos del torneo pero el talento sudcaliforniano hizo lo suyo, no se dejó en ningún momento y echo fuera a los favoritos con pizarra final de 2-1.

Para finalizar, se obtuvo el boleto para medirse ante Tamaulipas y tener la oportunidad de luchar por el tercer lugar que por desgracia no se alcanzó, todo concluyó con la derrota en extrainnings ante los Tamaulipecos por 5-4, llevándose al registro un cuarto lugar.

Algo es seguro, estos chicos dejaron el corazón en el diamante, un cuadro que realizó el viaje, hicieron su trabajo de principio a fin de una forma muy reconocible, eliminaron a uno de los mas poderosos, ganaron y perdieron, pero lo mas importante: aprendieron.

Un equipo lleno de talento y con nombres que son dignos de destacar como; Nolasco Villalobos, Edgar Emilio Sánchez, Rafael Amador, Santiago Sánchez, Edwin Villavicencio, Ezequiel Romero, José Sánchez y Dayan López por mencionar a algunos. Hora de seguir a estos prospectos y ver que serán de sus carreras después de desempeños como estos.