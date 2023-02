Warner Bros. lanza el nuevo tráiler de The Flash; Ben Affleck y Michael Keaton están de vuelta

Todos los fans de DC deben estar contentos, pues en la vitrina comercial que representa el Super Bowl, Warner Bros. decidió lanzar el nuevo tráiler de The Flash, una de las cintas más esperadas por los apasionados de los cómics y las películas de superhéroes, y la cual será un importante precedente para el nuevo plan de James Gunn.

Esta película, la cual sufrió diversos retrasos y estuvo envuelta en polémica, será protagonizada por Ezra Miller y explorará el multiverso de los personajes de DC.

En el avance tenemos un mejor vistazo del regreso de Michael Keaton interpretando a Batman, así como a Ben Affleck en su versión del hombre murciélago. Además, este tráiler nos muestra por primera vez a Sasha Calle como Supergirl y trae de vuelta a Michael Shannon como el general Zod, villano de la cinta de “El hombre de acero”.

La historia de este filme está inspirada en el cómic de Flashpoint y también nos presentará a más de una versión del velocista. Cabe recordar que los acontecimientos que ocurran en esta entrega serán de suma importancia para el futuro de DC Studios.

La película dirigida por Andy Muschietti se estrenará en las salas de cine este próximo 16 de junio del 2023.

Check out the teaser poster for The Flash and tune in during the big game for the official trailer. #TheFlashMovie pic.twitter.com/CEDjDD3fuC

— The Flash (@theFlash) February 10, 2023