Despenalización del aborto beneficiará a las mujeres en pobreza: ISMujeres

La directora del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres (ISMujeres), Berenice Serrato Flores, aplaudió la decisión del Congreso del Estado de Baja California Sur respecto a la despenalización del aborto. En este sentido, indicó que este es un avance en los derechos reproductivos de las mujeres, en especial para aquellas con pocos recursos económicos.

“Creemos que la opción del aborto no es algo que se va, como mucha gente cree que se va a ir promoviendo para que la gente lo haga. No, es una alternativa para que las mujeres, principalmente mujeres pobres, mujeres alejadas, mujeres en la zona rurales, en las sierras, que a veces no tienen oportunidad de llevar un proceso sano, digno, y principalmente de cuidar y salvaguardar su vida, bueno, pues esta será una opción más”, declaró.