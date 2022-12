Principales beneficios de una cuenta de débito

Las cuentas de débito son uno de los productos financieros más utilizados. Su funcionamiento es sencillo: cuando sacas dinero de ella, este se retira automáticamente del saldo.

No se trata de un préstamo, sino de dinero que previamente se depositó en la cuenta. Si estás pensando en abrir una, debes saber que los beneficios de una cuenta de débito son muchos.

8 razones para abrir una cuenta de débito

1. No puedes endeudarte

Uno de los principales beneficios de una cuenta de débito es que no existe el endeudamiento. La forma en la que funciona este producto imposibilita la deuda, cada vez que usas tu tarjeta el dinero se debita automáticamente de la cuenta. Por tanto, si no tienes saldo disponible, no podrás realizar ninguna transacción.

2. Ayuda a ser responsables de tus gastos

Una cuenta de débito también te incentiva a ser más responsable con tus finanzas. Cuando cargas una compra, la pagas de inmediato y no al mes siguiente, como es el caso de las tarjetas de crédito.

Dado que el dinero se retira al instante, gastas solo lo que tienes. Esto ayuda a evitar compras impulsivas de cosas que realmente no necesitas.

3. Permite retiros sin tarjeta

Otro de los beneficios de algunas cuentas de débito es que puedes hacer retiros de efectivo sin tarjeta. Es decir, si un día olvidas tu plástico en casa, o se te pierde y no has podido reponerlo, ¡no importa! Con la app del banco puedes extraer dinero del cajero automático, gracias a una clave que se entrega al momento de hacer la transacción.

No todas cuentan con esta opción, pero considera las que cuentan con esta atractiva característica.

4. Sin cargos por comisiones o intereses

A diferencia de otros productos financieros, que a menudo incluyen cargos por pagos atrasados, adelantos de efectivo, transacciones en el extranjero, etc., con las cuentas de débito no hay cobros de este tipo.

De hecho, en la mayoría no necesitas ni siquiera un saldo mínimo de apertura, no hay cargos de comisiones por abrirla y tampoco por el manejo de la cuenta.

5. Ofrece mayor seguridad

Si alguna vez has perdido tu bolso o cartera, sabrás lo doloroso que es perder tu efectivo. Con una cuenta de débito puedes tener tu dinero siempre a resguardo y usarlo cuando quieras gracias a la conveniencia de las tarjetas de débito.

Además, estás protegido contra el robo porque, aunque pierdas tu tarjeta, la persona que la tenga necesitará el PIN de seguridad para usarla.

6. No importa tu historial crediticio

Al momento de solicitar una tarjeta de crédito, o cualquier tipo de financiamiento, las entidades financieras verifican tu historial crediticio.

La información de este documento les ayuda a determinar qué tan responsable eres como cliente para decidir si te prestan dinero, cuánto y bajo qué condiciones. Sin embargo, esto no es algo necesario para una cuenta de débito, ya que en este caso no te prestan dinero, solo usas el que tienes disponible.

7. Ayuda a construir tu historial crediticio

Este historial no influye en la obtención de este producto bancario. Pero tener una cuenta de débito sí te puede ayudar a construir uno. Cuando comienzas a utilizar productos bancarios para guardar tu dinero empiezas a crear una vida crediticia.

Es decir, si cuentas con ingresos permanentes y usas con responsabilidad tu dinero, eventualmente podrás solicitar una tarjeta de crédito al banco, o este te la ofrecerá.

8. Es muy fácil de abrir

Abrir una cuenta de débito no supone ningún problema. Puedes hacerlo en sucursal o en línea siguiendo unos sencillos pasos.

Además, los requisitos que en general se exigen son muy básicos: ser mayor de 18 años, presentar la identificación vigente (INE/IFE), tener un correo electrónico y un smartphone con línea telefónica activa y acceso a Internet.

Son muchos los beneficios de una cuenta de débito. Ahora que los conoces, ¿estás listo para abrir la tuya?