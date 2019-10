Benéfico para la sociedad el apoyo de asociaciones y fundaciones que otorgan recursos a Los Cabos: Ciudadanos

Luego de que la Fundación Alas de Águila entregara 74 mil dólares distribuidos a 12 organizaciones civiles en Los Cabos, los ciudadanos del municipio manifestaron la importancia que tiene que se hagan este tipo de aportaciones de recursos para distintos rubros, entre ellos el educativo, que beneficiará a jóvenes estudiantes.

Margarita Bejarano

“Me parece magnífico, es una gran ayuda a nosotros como padres de familia, para que la educación en nuestros hijos avance; es un recurso muy bueno para nosotros, es una ayuda muy buena ojalá que sí funcione y que sigan apoyando más. Así los muchachos, en general la juventud de ahora va progresando con estos recursos económicos en el estudio y es un área de ayuda muy valiosa.”

Elena Murillo

“Está bien, en específico para el sector educativo necesitan ayuda. Aquí Los Cabos apenas se está levantando ahorita, es un lugar en desarrollo, necesitamos de esas fundaciones que brindan apoyos. Me parece que está bien.”

Iván Jesús Vázquez

“Me parece muy bien porque están apoyando a los estudiantes y es una gran ayuda; en mi caso que nos den apoyo porque así nos dan motivos para seguir estudiando y cumplir nuestras metas. Hay muchas personas que no pueden seguir estudiando por falta de recursos, algunas becas no son accesibles o no llegan a todas las personas.”

María Isabel Hernández

“La verdad es muy bueno, porque tanto al municipio como al estado nos beneficia, a la población en general y a estancias que están apoyando porque es muy necesario, conforme va en crecimiento la población van necesitando más recursos; en específico, lo que están haciendo es muy bueno para que siga creciendo la sociedad.”