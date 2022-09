En el olvido y soledad la biblioteca pública Pablo L. Martínez

Tras este regreso a clases acudimos a la biblioteca principal de la ciudad, la número uno en existir, la que lleva el nombre de uno de los hombres más importantes en la consolidación del estado sudcaliforniano, la biblioteca pública Pablo L. Martínez.

El inmueble estuvo en remodelación y justo en pandemia quedó listo para fungir como recinto de investigación y esparcimiento de lectura, así como lugar para la impartición de talleres para todo público, en particular para la niñez de la comunidad en San José del Cabo, comenta Evanelly Castro Bojórquez, responsable de la biblioteca desde 2012.

Después de la remodelación es la primera vez que existen talleres presenciales para niños, el taller más reciente estuvo conformado por “40 niños, todo muy bien”, asegura la entrevistada. De ahí la importancia de contar con este tipo de inmuebles y actividades, fue la idea de la plática.

A decir de Castro Bojórquez, la biblioteca ha funcionado bastante bien en cuanto a talleres se refiere, en época de Navidad, Día de Muertos y curso de verano durante las vacaciones, son las fechas que funcionan; dependiendo del personal que labore se realizan talleres mensualmente, lo que importante es que haya movimiento, por ejemplo, la hora del cuento, los martes a las cinco de la tarde.

Sin embargo, la realidad es que en época del ciclo escolar, es diferente…

“No la visitan, es poca la gente que viene. Generalmente vienen grupos que traen los maestros; o el mismo maestro les dice a sus alumnos que hagan determinada tarea, pero es necesario acudir a la biblioteca pedir la información. No como antes, no sé si a usted le tocaría cuando estaba en la escuela, le dejaban tarea y teníamos que ir a la biblioteca. Ahora ya no es así, ya todo está en las computadoras”, menciona Castro.