Hasta Joe Biden lamenta la muerte de “El Charro de Huentitán”

Tras el fallecimiento de Vicente Fernández el pasado domingo 12 de diciembre, el mundo entero se ha visto conmovido por su partida, desde músico, actores e incluso políticos. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, no es la excepción, pues aprovechó la ocasión para mandar un mensaje de apoyo a la familia Fernández a través de su cuenta de Twitter.

El mandatario estadounidense expresó la profunda tristeza que sentía por la pérdida del músico mexicano de quien se refirió como un “icono de la música a nivel mundial”.

Te puede interesar: Murió El Rey… ¡hasta siempre Vicente!

The music world has lost an icon.

The music of Vicente Fernández created memories for millions. We send our condolences to his family and all those who loved him.

Vicente will be remembered for generations to come.

— President Biden (@POTUS) December 13, 2021