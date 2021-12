Big Ben enfrentará el partido más emotivo y crucial de su carrera

Big Ben, el famoso y talentoso quarterback de los Acereros, podría disputar su último partido en su casa, el Heinz Field de los Pittsburgh Steelers. Todo apunta a que Ben Roethlisberger se retira de la NFL. Ben aseguró que el próximo juego del Monday Night, ante los Cafés de Cleveland, además de ser crucial para los Playoff, podría ser su despedida de la afición local.

Lo anterior confirma lo que se ha manejado desde antes que iniciara la presente temporada.

Si eres fan de los Steelers, seguramente extrañarás al Big Ben. El gigante de acero ha conquistado a miles de fanáticos de todo el mundo. El jugador, de 39 años, ya es considerado como un veterano en su deporte. Comenzó en Pittsburgh desde el 2004, cuando fue seleccionado en el Draft.

En su primer año, Big Ben logró la marca de quince victorias y solo una derrota, lo que le valió la distinción como “rookie del año”. En 2009, Roethlisberger consiguió su segundo anillo de segundo Super Bowl, el sexto para los Steelers. Los Acereros se convirtieron en el equipo con más Super Bowls ganados en la historia de la NFL.

Sin embargo, esta temporada no ha sido la mejor, ni para el Big Ben ni para los Steelers, como equipo. El juego del lunes es crucial para definir si pasan a los playoffs. Aún queda un juego más contra los Cuervos de Baltimore, en casa de los Cuervos. Pero si no le ganan a Cleveland estarían prácticamente fuera de la postemporada, lo cual les impediría tener alguna oportunidad de jugar de nuevo en el Heinz Field y luchar por ir al Súper Tazón (no estoy llorando, tú estás llorando).

En la conferencia de hoy, Ben dejó entrever su retiro próximo:

“No hablaré de manera definitiva. No es lo que hago, pero viendo el panorama, todas las señales apuntan a que este podría ser (último partido en Heinz Field). La temporada regular nos da una oportunidad de tener un juego de playoffs, pero a grandes rasgos, puede ser”, dijo Big Ben en conferencia de prensa este jueves.

Big Ben regresó este 2021 después de reducir su salario en la pretemporada, para buscar un nuevo Súper Tazón. Ha jugado toda su carrera de 18 años con los Steelers, luego de ser seleccionado en el puesto 11 en general en la clase de 2004.

Roethlisberger había reconocido públicamente que esta podría ser su última temporada en la NFL; lo cual confirmaron los rumores y comentarios de compañeros sobre el retiro de uno de los quarterbacks más famosos y queridos en la historia del fútbol americano.

Steelers son terceros en su división y están a un juego por abajo de los Ravens y dos debajo de los Bengals, Pittsburgh debe de ganar su partido para poder aspirar a ser líder divisional, y esperar a que Ravens pierda con Rams, y Bengals también sean derrotados por los Chiefs.

Si eres acerero del corazón, te recomiendo que no te pierdas el partido del lunes, porque seguro saldrán chispas de la duela y unas lágrimas de tus ojitos, viendo las toallas amarillas agitarse en las tribunas, despidiendo al Big Ben: adiós vaquero, por siempre en nuestro corazoncito.