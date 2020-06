Björk canta en español en nuevo tema de la venezolana Arca

View this post on Instagram

@arca1000000 KiCk i is out today ! & i am so incredibly honoured to tell you that i am singing on it⁣ ⁣ in the spirit of our collaborations , i decided so sing this beautiful poem by antonio machado⁣ ⁣ Anoche cuando dormía ⁣ soñé, ¡bendita ilusión!, ⁣ que una colmena tenía ⁣ dentro de mi corazón; ⁣ y las doradas abejas ⁣ iban fabricando en él, ⁣ con las amarguras viejas ⁣ blanca cera y dulce miel.⁣ ⁣ in translation by Robert Bly :⁣ ⁣ Last night, as I was sleeping,⁣ I dreamt – marvellous error! –⁣ that I had a beehive⁣ here inside my heart.⁣ And the golden bees⁣ were making white combs⁣ and sweet honey⁣ from all my old failures.