Bloquean actividad pesquera en Buenavista

San José del Cabo.- Pescadores ribereños de la comunidad de Buenavista solicitaron la intervención de las autoridades federales y estatales para que les permitan salir a pescar, ya que desde hace unos cinco días fue bloqueada con piedras y cadenas la entrada que por generaciones han usado para salir al mar y realizar sus actividades diarias, y se entiende que se cerraron las playas en Semana Santa para que no hubiera turistas, pero no porque esté restringida la actividad de pesca para autoconsumo, sobre todo en esta contingencia.

Así lo manifestó Mario Leal Armenta, secretario de la Federación del Sur de Los Cabos de Baja California Sur, quien dijo que pescadores ribereños solicitaron ayuda a esta Federación por lo que sostuvieron reuniones con la autoridad en Buenavista y Los Barriles, comprometiéndose a quitar las piedras y dejar las cadenas, pero permitirles salir a pescar.

“Platicamos con la autoridad delegacional de Los Barriles y el encargado de ese filtro Filiberto Cota, les hicimos ver que están perjudicando a las familias de los pescadores, quienes tienen que trabajar para pagar agua, luz, comida, porque el gobierno no te da nada para que paguen luz ni agua ni nada, y como somos pescadores y no se nos prohibió el trabajo, no nos llegan despensas, y estamos en dificultades”, observó el entrevistado.