Blue Monday o el día más triste del año ¿Realidad o mito?

Desde el año 2005 cada tercer lunes de enero es conocido como el “Blue Monday” o el día más triste del año, este concepto surge de una campaña publicitaria realizada por una empresa de comunicación. En ese contexto, en la cultura anglosajona, “blue” o “azul” está asociado con la tristeza y la depresión, cabe mencionar que el Blue Monday es una fórmula no comprobada científicamente.

Fue mediante una fórmula matemática que combina diferentes elementos como el clima, deudas adquiridas en la temporada decembrina o el retorno a las rutinas creada por el psicólogo Cliff Arnal como surgió el “Blue Monday” pero no es una teoría comprobada, ni avalada por la comunidad científica o la Organización Mundial de la Salud (OMS), así lo mencionó la psicóloga Argelia González Vázquez, quien en exclusiva para CPS Noticias explicó que el famoso Blue Monday es más una estrategia publicitaria, no obstante, la difusión de esta corriente podría desencadenar en la población sentimientos de tristeza o pesimismo y con ello una ola de lesiones autoinfligidas o conocidas como conductas suicidas, en el atípico blue monday.

“En realidad el llamado Blue Monday o el día más triste es un poco mito. Fue difundido en 2005 como una estrategia publicitaria de una empresa de comunicaciones, no fue apoyado por estudios e instituciones dedicadas a la salud mental (…) Tiende a ser más a algo que empezó como muchos aspectos en las redes sociales, empezó a difundirse y a tomarse como que efectivamente es el día que las personas más cometen suicidios, en realidad no está comprobado y no hay estudios que lo sustenten” expresó Argelia González Vázquez, psicóloga.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el año 2021 ocurrieron ocho mil 432 defunciones por suicidio en México, aun no hay información del 2022. El marco de edad es de jóvenes entre 15 a 29 años y la tendencia aumentó alarmantemente en los últimos años derivado al confinamiento de la pandemia de COVID 19.

La psicóloga agregó que se puede sacar provecho ante la popularización de este día, y hablar más de la salud mental y, sobre todo, la prevención del suicidio. Son los jóvenes entre los 15 a 29 años los más vulnerables, ya que las cifras a nivel nacional reflejan que el suicidio se da principalmente en dicho rango de edad, mayormente en hombres, siendo el suicidio la tercera causa de muerte seguido de homicidios y accidentes, mientras que en mujeres es la cuarta causa de muerte.

Particularmente, el estado de Baja California Sur se encuentra con una tasa de incidencia media con un 8.1% comparado con el estado de Chihuahua que fue el más alto con un 26.4% conforme a la última estadística publicada por el INEGI a propósito del día mundial para la prevención del suicidio celebrado el pasado mes de septiembre.

Alrededor del mes de septiembre y octubre del año pasado, en el municipio de Los Cabos se reportó la muerte de al menos seis personas, todos hombres, los cuales tomaron la decisión de acabar con su vida, por lo que especialistas en salud señalaron que la temporada baja y adicciones podrían ser las principales causales.

Algunos signos o señales de alarma de una persona que pueda atentar contra su vida son la verbalización en aparente “broma” o metafóricamente; por ejemplo, “me quiero matar”, “quiero dormir y ya no despertar”, “ya no encuentro el sentido a vivir” por lo que estas expresiones deben tomarse en serio.

La psicóloga González Vázquez indicó que hasta ahora se pueden encontrar a personas que no han resultado el duelo a raíz de la pandemia de Covid-19, lamentablemente estas personas no quieren acercarse o invertir en su salud mental con la justificación de no estar “locos”.

Por lo anterior, la especialista en salud mental explicó que, hablar con alguien que figure sabiduría o autoridad facilita la expresión de lo que podría estar pasando.

“Esto te acerca a identificar si realmente solo con hablar no es suficiente y entonces la persona se abre más a la posibilidad de la atención especializada. Si no tienes los medios busca en tu localidad en dónde se brinda esta atención de manera gratuita y a bajo costo porque si lo hay, cada vez lo hay más”.

Asimismo, agregó que la persona que no se sienta preparada para acercarse con un psicólogo o psiquiatra, pueden buscar líneas de ayuda e inclusive chats en los cuales el individuo puede conversar con especialistas en salud mental.

En el municipio de Los Cabos, la Coordinación de Protección Civil cuenta con personal capacitado en “intervención en crisis”, así lo explicó Francisco Cota Márquez, subdirector de Protección Civil municipal, quien manifestó que en la comunidad se han visto en la necesidad de actuar para la salvaguarda de las personas que han intentado atentar contra su vida.

Es preciso señalar que este medio informativo consultó con la Dirección de seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal el número de reportes recibidos por intentos o casos consumados de suicidio del 2022, sin embargo, la petición no fue respondida.