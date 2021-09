Bolsonaro tuvo que comer en la calle en NY por no estar vacunado

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue fotografiado el domingo cenando de pie un pedazo de pizza en una calle de Nueva York, una consecuencia, según la prensa brasileña, de su rechazo a vacunarse contra el coronavirus.

Como todavía no está inmunizado, el mandatario ultraderechista de 66 años, que el martes participará en la Asamblea General de Naciones Unidas, no tiene el pase sanitario exigido para entrar en restaurantes y otros lugares públicos de Nueva York, relataron los medios.

Bolsonaro viajó a New York para participar de la Asamblea General de la ONU. Pero tuvo que comer pizza en la calle porque no esta vacunado. No puede ingresar a locales por el protocolo anti-Covid.

¡Así no hay #UnMundoDeSensaciones que aguante! pic.twitter.com/FPKFQrPErn

— Juan Manuel Karg (@jmkarg) September 20, 2021