Bomberos de Los Cabos “punta de lanza” en cultura de prevención contra incendios en los hogares, destaca Juan José Camacho Gómez

San José del Cabo.-Durante el seminario de Bomberos realizado en Cabo San Lucas, se contó con el ponente Juan José Camacho Gómez presidente de la Asociación Mexicana de rociadores automáticos contra incendios y vicepresidente del Consejo Nacional de Protección contra Incendios, quien reconoció que han sido los Bomberos de Los Cabos a través de sus programas de educación, “punta de lanza” en llevar la cultura de prevención contra incendios a los hogares.

Durante la entrevista realizada por CPS Noticias, indicó que actualmente es poca la percepción del riesgo de incendio aun cuando hay más muertes en México por incendios que por sismos y huracanes.

‘’Tenemos poca percepción del riesgo de un incendio, hay más muertes en México por incendios que por sismos y huracanes, por lo que es importante generar la cultura de la prevención y que en destinos turísticos, como Los Cabos se debe de revisar el marco jurídico en materia de construcción de Protección Civil, tenemos 700 muertes anuales por incendios, principalmente en menores de edad y personas mayores’’.

Abundó que es importante generar políticas públicas y que exista legislación con los Cuerpos de Bomberos.

‘’En México, lo que es la atención de las emergencias se da principalmente por grupos de carácter municipal y desafortunadamente nuestros Heroicos Cuerpos de Bomberos, no están reconocidos a nivel nacional en la Constitución no se establece, no hay legislación en materia de los Bomberos, por lo tanto carecen de un presupuesto, la recomendación sería tomarlos en cuenta para que puedan considerarse dentro de los presupuestos’’.