Bomberos sanitiza puntos potenciales de contagio debido a que CSL es epicentro del Covid19 en BCS

Cabo San Lucas.- Juan Antonio Carbajal Figueroa, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, detalló tener conocimiento de las zonas en donde se registra el mayor número de casos activos de coronavirus – no precisó cuáles – por lo que elementos de este Heroico Cuerpo de Bomberos realiza la sanitización de sitios que pueden representar un riesgo de contagio como lo son las paradas de camiones, esto a lo largo de la ampliación Leona Vicario hasta colonia Las Palmas, puntos en donde se ha detectado que hay mayor movimiento de personas.

“Ya vamos a cumplir 15 días haciendo esta labor en los sitios altamente contagiosos, esto derivado a que no había acciones oficiales al respecto, así que basándonos en información que nos han compartido de otros países que ya han pasado por esta fase de la pandemia y de las acciones que ellos habían realizado, decidimos sanitizar los espacios públicos para evitar más contagios”.

Puntualizó que en las colonias populares y zonas marginadas es donde no se están llevando a cabo estas medidas preventivas, “este tema de la sanitización debe ser oficializado, debe establecerse como política pública; no es que nosotros la hayamos inventado o se nos haya ocurrido, seguimos recomendaciones de expertos de la salud, jefes de Bomberos de otros países que compartieron la información en video conferencias para llevar el control de la pandemia, por lo que decidimos hacer lo mismo”.

Recalcó que Bomberos busca coadyuvar con la autoridad y en virtud de que no había acciones preventivas en este sentido, y más cuando Cabo San Lucas se considera el epicentro del Covid-19 en el estado, rescatistas decidieron no quedarse de brazos cruzados.

“Se ha visto mucha pasividad así que si no atacamos y evitamos los contagios, va hacer más difícil que pronto nos recuperemos, no podemos estar llorando y cruzarnos de brazos, tenemos que tomar las precauciones y hacer las acciones correspondientes, insisto, no es una acción que se nos haya ocurrido, estamos replicando recomendaciones que nos hicieron a través de los seminarios virtuales’’. Aseveró que Bomberos tiene la disponibilidad y las ganas de seguir con estas acciones y en el que incluso ciudadanos están apoyando al donar cloro y pinol.

“Hay gente que se ha abocado a surtirnos de galones de cloro, desinfectante, pinol y detergente, para nosotros es motivacional, quiere decir que lo que estamos haciendo es aceptable y positivo”.

Destacó que en el caso de Comondú han sacado equipos especiales de sanitización y equipos especializados para limpiar la ciudad a pesar de los pocos casos registrados, en Cabo San Lucas deberían de hacer lo mismo, ya que hay más peligro de contagio, “esa pasividad que se ve aquí es mala, eso le va a abonar a que no nos recuperemos rápido de esta pandemia”, insistió.

En cuanto a las fiestas que realizan algunos ciudadanos en las colonias populares, dijo que desafortunadamente hay mucha apatía por parte de los ciudadanos en creer en esta pandemia, todo debido a la mala información que se ha manejado en redes sociales.

“Es increíble cómo hay gente que nada más comparte videos sin ningún fundamento y todo por ganar un like, cuando lo que hace es abonar a esta desinformación, mientras otros dicen que si otros dicen que no, el querer del ciudadano es no, por lo que quieren creer que esto no es cierto, pero tenemos que ser objetivos y ver la realidad, el ciudadano no está creyendo, está confundido, deberían de ponerse en las botas de quienes están trabajando con los contagiados de Covid, en las batas de los médicos que están batallando con estos casos.

Puntualizó como ciudadano más que como Comandante de Bomberos que, “si no nos ponemos las pilas y no tomamos acciones concretas, más tiempo vamos a tardar en salir de la pandemia, y esto va a venir en repercusión en cuanto al aspecto económico, no podemos estar llorando y cruzarnos de brazos, se los digo como ciudadano no como comandante de Bomberos.