Bomberos exponen que el covid-19 ha sido uno de los mayores retos

A 21 meses de su llegada a Los Cabos, la pandemia por Covid-19 es y ha sido uno de los mayores retos de los últimos tiempos, así lo expuso Omar Barrera, comandante de Bomberos en San José del Cabo en entrevista para CPS Noticias.

Expuso que la pandemia genero un déficit económico que afecto en gran manera al sistema de emergencia, y peso a ello, se sumaron a la atención continua de las personas con Covid-19 aunado a los llamados de emergencia por incendios y accidentes.

Destacó que la emergencia de salud los obligó a tomar acciones para poderse mantener sanos y así poder seguir ayudando a la población.

“Al inicio de la pandemia, entramos a un protocolo de protección de los Bomberos, porque obviamente Bomberos entra en cuarentena y esto se vuelve totalmente un caos”, expresó.

Explicó que dicho protocolo es de los más modernos y que opera a nivel internacional, mismo que consiste de pruebas constantes de Covid-19, así como de limpieza y descontaminación profunda tanto de espacios como de cada integrante, aunado a que fueron parte del programa inicial de vacunación lo que fue de gran apoyo.

No obstante, y pese a todos los cuidados, algunos familiares de los integrantes del Cuerpo de Bomberos resultaron infectados, afortunadamente no hubo pérdidas humanas cercanas, aunque no se puede decir lo mismo de la comunidad de atendieron día y noche, situación que no es fácil afrontar para nadie.

Por lo anterior, señaló que recientemente al capital humano se integró una psicóloga especializada quien dará atención a los bomberos que de manera continua lidian con la muerte.

“Somos seres humanos, con sentimientos, las heridas nos duelen igual como a cualquier otro ser humano, mas sin embargo somos gente preparada y capacitada para que el día de mañana hagamos el trabajo seguro y profesional y así garantizar y salvaguardar la vida de los cabeños”, aseveró.

Finalmente llamó a la población a que durante este periodo vacacional y decembrino no relajen los protocolos de salud para que con ello el 2022 arranque con contagios a la baja, no obstante, todo dependen del actuar de la población.