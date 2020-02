Bon Jovi revela detalles de su nuevo álbum “2020”

Verá la luz el 15 de mayo próximo

(Notimex).- La banda de hard rock, Bon Jovi lanzó el nuevo sencillo Limitless como parte de su siguiente álbum titulado 2020 asimismo el videoclip correspondiente ya está disponible en plataformas digitales, y que viene después de su primer estreno Unbroken, lanzado en noviembre pasado.

Otros de los adelantos que dieron los músicos de Nueva Jersey a través de redes sociales fue el arte del siguiente trabajo discográfico, la fecha de estreno la cual será el 15 de mayo próximo así como la lista de tracks que los fans podrán escuchar en esta próxima entrega disponible en formato físico y digital.

Títulos como Beautiful Drug, Unbroken, Limitless, Luv Can, Brothers in Arms, Story of Love, Lower the Flag, Let It Rain, Shine, Blood in the Water, son los que integran el décimo quinto álbum de estudio de los estadounidenses.

“El significado detrás de esto es obvio. Es un año electoral, y no podría hacerlo peor. Y también tengo una visión clara. El álbum pasado ‘This House Is Not for Sale’ se ocupó de muchos asuntos personales”, comentó en meses pasados su líder y vocalista, Jon Bon Jovi sobre su nuevo disco.

Cabe señalar que en días pasados Bon Jovi lanzó una convocatoria para que sus fans interpretaran Limitless y se grabaran para redes sociales, tomando así la mejor versión para que el ganador cante junto con ellos en los escenarios de la próxima gira que emprenderá en junio al lado del canadiense Bryan Adams.