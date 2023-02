Borussia Dortmund sorprende al Chelsea y se lleva la ventaja en la Champions League

La Champions League continúa entregando grandes duelos en la fase de octavos de final y esta vez el Borussia Dortmund y el Benfica lograron imponerse al Chelsea y al Brujas respectivamente.

El Chelsea llegaba al encuentro de ida ante el Borussia Dortmund como ligero favorito tras la gran inversión que hizo el club en la última ventana de transferencias. Lamentablemente para los dirigidos por Graham Potter, los locales dieron la sorpresa y vencieron a los “Blues”.

Pese a que el conjunto de la Premier League dominó gran parte del juego y registró 20 tiros, 8 de ellos a puerta, los locales tuvieron mayor eficacia y al minuto 63 se fueron al frente en el marcador tras una excelente jugada del joven alemán Karim Adeyemi.

Los intentos del Chelsea por igualar el marcador continuaron a través de los pies de jugadores como Enzo Fernández, João Felix, Kai Havertz y Mykhailo Mudryk, pero la zaga defensiva y el guardameta del Borussia Dortmund se encargaron de apagar toda posibilidad y tras un excelente partido por parte de ambas escuadras, el cronómetro marcó el final del duelo y se concretó el 1-0 final.

Ahora, los de Inglaterra deberán apelar a la fortaleza del Stamford Bridge y el próximo 7 de marzo buscarán revertir la situación en el partido de vuelta.

